Oldenburg Mehr als nur ein Geheimfavorit auf den Titel sind die Fußballer von BW Bümmerstede in der kommenden Spielzeit in der Bezirksliga. Mit starken Auftritten waren die Blau-Weißen in der Rückrunde noch auf den dritten Platz gestürmt und damit nach GVO (35 Punkte) und Meister VfL Wildeshausen (33) mit 31 Zählern die drittbeste Rückrundenmannschaft. „Das hatten wir vor der Saison nicht erwartet. Außerdem war unser Trainer Timo Ehle vor der Winterpause zurückgetreten. Mit Rüstem Ersu hatten wir aber einen richtig guten Ersatz für Timo gefunden“, sagt BWB-Teammanager Johann Kappernagel.