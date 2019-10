Oldenburg Nachdem es mit der Belmer Le Feu Gastro-Kette zu keiner Einigung kam, wird nun am Westkreuz in der Alten Molkerei das „Gaston“ entstehen – als eigenständiges und „erstes Flammkuchen-Restaurant in Oldenburg“, kündigte der Architekt Ercan Elma als Eigentümer der Immobilie am Montag an. Elma sagte mit Blick auf die fünfmonatigen und am Ende unergiebigen Verhandlungen mit den Gastronomen aus der Nähe von Osnabrück: „Wir Oldenburger machen das jetzt – und zwar besser. Wir waren im Elsass, haben mit der Bäckerei, Molkerei und Zulieferern Kontakt aufgenommen und konnten sie für uns gewinnen. Unser Teig, der Rahm und weitere Zutaten werden direkt im Elsass hergestellt und geliefert. Wir möchten ein Hauch Elsass nach Oldenburg bringen und den Flammkuchen nach Tradition hier unseren Gästen anbieten.“ Bereits an diesem Samstag soll es losgehen.

