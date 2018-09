Oldenburg Das Pius hat es durch seine zentrale Innenstadtlage gar nicht so leicht, sich räumlich weiterzuentwickeln. Trotzdem wächst das Krankenhaus seit Jahren in alle Richtungen. „Man muss immer dran bleiben“, kommentierte Geschäftsführerin Elisabeth Sandbrink am Montag das Ergebnis dieser beharrlichen Bemühungen.

Karsten Röhr https://www.nwzonline.de/autor/karsten-roehr Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2110 Lesen Sie mehr von mir