Oldenburg Der Spielzeughändler „Spiele Max“ plant nach NWZ-Informationen den Umzug in die Schlosshöfe auf die Fläche von Sport Voswinkel, das dort noch bis zum 31. Oktober geöffnet hat. Die Pläne stehen im Zusammenhang mit dem Verkauf des City Centers Oldenburg (CCO) und der Neubeplanung der Immobilie an der Heiligengeiststraße, in die als Hauptnutzer das OLB-Beratungszentrum für Finanzdienstleistungen und die Innovationsplattform Core einziehen. Das Hotel „Acara“ und das Fitnessstudio „Fitness First“ sollen verlängert haben.

