Oldenburg Die Nacht vom 3. auf den 4. Mai 1945 hat Erich Gronwald nie vergessen in seinem Leben. Plötzlich standen damals kanadische Soldaten in seinem Kinderzimmer, das sich der Zehnjährige mit seinem sechs Jahr älteren Halbbruder Dieter teilte. Weil die Jungs nichts anderes zum Anziehen mehr hatten, lagen sie in den Braunhemden der Hitlerjugend im Bett. „Die Soldaten interessierte das nicht“, sie richteten ihren Blick an die hohe Decke des Zimmers, unter der rund 30 Modellflugzeuge hingen, die die beiden Jungs in den zurückliegenden Jahren gebastelt hatten. „Militärmaschinen aller Nationen“, erzählt der heute 84-Jährige.

