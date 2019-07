Oldenburg Was verbinden Sie mit den Begriffen „Bumsköpfe“ und „Bongos“? Vermutlich nichts – es sei denn, sie waren bei der Bundeswehr. Als „Bumsköpfe“ werden unter Soldaten die Artilleristen bezeichnet, „Bongo“ ist der Spitzname für die Fernmelder. In der ehemaligen Hindenburgkaserne an der Cloppenburger Straße waren beide Truppengattungen untergebracht.

