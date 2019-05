Oldenburg „Irgendetwas stimmt mit mir nicht, irgendetwas ist anders“, hat sich Anja Schönherr oftmals in ihrem Leben gefragt. In Gesprächen auf Feiern mit anderen Gästen hat sie stets den Sinn der Unterhaltung hinterfragt, ein belangloser Smalltalk ist für die 53-Jährige nur schwer möglich, anderen Menschen direkt in die Augen schauen, konnte sie auch nicht, das musste sie lernen und sich dazu zwingen. Manche schätzen sie deshalb oft als arrogant ein. „Das bin ich aber nicht“, sagt sie. Auf die Ursache ihres „Andersseins“ stieß sie erst in ihrem Psychologiestudium: „Ich bin Autistin mit Asperger-Syndrom.“

