Oldenburg Mit dem Rezept in die Apotheke und fünf Minuten später händigt der Apotheker das gewünschte Präparat aus. So einfach geht das nicht mehr. Allein die Uhlen-Apotheke hat eine Liste von 150 Medikamenten, die sie „gern hätte, aber nicht bekommen kann“, wie es Inhaberin Birte Neumann formuliert. Lieferengpässe machen sich an allen Ecken bemerkbar. „Wir fühlen uns zum Teil wie Mangelverwalter.“ Beispiel Ibuprofen: Nur drei Fabriken weltweit würden den Wirkstoff noch produzieren. Fällt eine davon aus, so wie es jetzt der Fall war, fehlt ein Drittel der weltweiten Produktion.

