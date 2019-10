Oldenburg Es passierte während des täglichen Spaziergangs in den Bornhorster Wiesen, zwischen Etzhorn und Ipwegermoor. „Es hat stark geregnet, und ich wollte meine Kapuze aufsetzen. Die Leine war nass, meine Hände auch. Dann hat Joker sich losgerissen, und ich konnte ihn nicht halten“, berichtet Sabine Bühring. Er habe wohl zwei Rehe erblickt, und so ganz habe sich der Jagdinstinkt des Hundes eben nicht unterbinden lassen. „Ich habe ihn immer an der Leine, und Joker ist ausgesprochen gut erzogen. Das war einfach ein ganz blöder Zufall“, sagt sie.

