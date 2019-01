Oldenburg In einem 1800 Quadratmeter großen Lager an der Ekernstraße in Oldenburg stapeln sich Hunderte Kartons. Sie alle enthalten zurückgeschickte Ware von Kunden eines großen Onlinehändlers für Bürostühle. Ernst Lameyer greift nach einem Karton und wuchtet ihn schwungvoll auf einen Tisch. Schon ein kurzer Blick nach dem Öffnen genügt ihm, um zu vermuten: „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Stuhl okay ist. Der Sitz ist noch im Originalbeutel.“