Oldenburg Vor allem älteren Oldenburgern wird beim Betreten dieser Halle auf dem Fliegerhorst das Herz aufgehen. Sofort werden Erinnerungen wach an Busfahrten auf rumpeligen Straßen, dicke Rußwolken, die aus den Auspuffrohren quollen in Straßen, die heute als Fußgängerzone für den automobilen Verkehr gesperrt sind. Dicht an dicht stehen die wie zu besten Kramermarktzeiten mit Fähnchen geschmückten Busse aber auch Anhänger, in denen ebenfalls Personen transportiert wurden, auf dem Fliegerhorst. Im Dach des Anhängers sind oben kleine Klappen eingelassen, die bei Bedarf geöffnet werden konnten, damit der von Zigarren, Zigaretten und Pfeifen aufsteigende Qualm abziehen konnte.

