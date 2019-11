Oldenburg Die Nordwest-Zeitung, die in Etzhorn neu baut, wird mit ihrer zentralen Geschäftsstelle deshalb von der Peterstraße in die Innenstadt ziehen. Demnach soll bereits Anfang Februar im Lambertihof auf großer Fläche – zwischen Café und Post – eröffnet werden. Dorthin „wird das gewohnte und erfahrene NWZ-Team“ wechseln, sagte Uwe Mork, der Leiter der NWZ-Privatkundenabteilung am Freitag. Die bisherigen Serviceleistungen soll es dort in vollem Umfang geben: alles rund ums Abo in Print und Digital (NWZ, E-Paper, Online), Klein- und Familienanzeigen, Ticketing und das Verkaufssortiment. Im Obergeschoss werden Arbeitsplätze für Mediaberater geschaffen, auch Redakteuren stehen dort Arbeitsplätze zur Verfügung.

Karsten Röhr https://www.nwzonline.de/autor/karsten-roehr Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2110 Lesen Sie mehr von mir