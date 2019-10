Oldenburg /Hannover Mit großer Besorgnis reagiert Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza auf zunehmend rechtsextreme Tendenzen und antisemitische Haltungen innerhalb unserer Gesellschaft. Nach den Worten der CDU-Politikerin gewinnt der Rechtsextremismus „nach einer lange Pause wieder stark an Bedeutung“. Verbunden sei die Entwicklung „mit Auswüchsen, von denen wir nicht glauben mochten, dass so etwas in unserem Land mit unserer Geschichte jemals wieder passieren kann“, sagte die Ministerin am Montagabend im NWZ-Medienhaus in der Reihe „Rein in den Sessel – raus mit der Sprache“.

