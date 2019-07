Oldenburg /Hatten Hurricane, Deichbrand, Watt En Schlick – alles tolle und etablierte Festivals im musikalischen Sommerkalender. Sie haben alle nur einen Makel: Sie finden nicht in Oldenburg statt. Auf der Festivallandkarte blieb die Großstadt an der Hunte bislang ein weißer Fleck. Das wird sich jetzt ändern: Am Samstag, 3. August, findet das erste Tabularaaza-Festival statt.

Patrick Buck https://www.nwzonline.de/autor/patrick-buck Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2114