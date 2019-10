Oldenburg „Vintage“ heißt der neue Trend auf Hochzeiten: Das zeigte ein Rundgang über die Hochzeitsmesse, die am Wochenende in der Weser-Ems-Halle stattfand. Das bedeutet, dass der Charme der Vergangenheit auf Hochzeitsfeiern versprüht werden soll. Gerne werden für die Hochzeitsfeiern antike Veranstaltungsräume ausgesucht, die durch verspielte Dekoration und bunte Blumen eine besondere Romantik ausstrahlen. Rund 70 Aussteller zeigten am Wochenende, wonach Braut und Bräutigam außerdem derzeit suchen.

