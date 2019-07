Oldenburg Liebesbriefe – völlig egal, wie alt und von wem – werden üblicherweise an geheimen Orten aufbewahrt. Diese in 25 Metern Höhe verfassten heißen Schwüre, Herzensbekundungen und Heiratsanträge aber drohen für alle Zeiten verloren zu gehen: Wenn die Huntebrücke voraussichtlich ab 2021 abgerissen wird, dann gilt das natürlich auch für den dort oben angelegten Fußgängersteg mit all seinen Graffiti und Edding’schen Versprechen. Sprich: Wer sich einmal dort oben die Liebe schwor (oder auch jenen unbekannten Ingo beleidigte), sollte sich bei Bedarf rasch noch ein Erinnerungsfoto davon schießen.

