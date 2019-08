Oldenburg Die Erdgeschoss–Wohnung im Gebäude Großer Kuhlenweg 57 steht seit zwei Jahren leer, im Obergeschoss Hausnummer 61 seit fünf Jahren. Im Kuhlenkamp 67a sei die Erdgeschoss-Wohnung zwei Jahre nicht mehr genutzt worden, die im Obergeschoss sogar zehn Jahre, sagt Lambertus Stegemann (58). Insgesamt, so rechnet der Mieter vor, gibt es in der Siedlung der Stiftung Klävemann am Großen Kuhlenweg/Kuhlenkamp zwölf Häuser mit 24 Wohnungen. „Davon stehen acht leer – das heißt jede Dritte.“

