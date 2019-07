Oldenburg Studien zu Immobilienpreisen gibt es mittlerweile viele. Zwei brandaktuelle hat die Redaktion ausgewertet. Zum einen hat die Bausparkasse LBS (mit den Sparkassen) die Märkte in rund 1000 deutschen Städten untersucht. Auch das Oldenburger Maklerunternehmen Wübbenhorst geht in seinem Marktbericht auf die Entwicklung in diesem Frühjahr ein.