Oldenburg Es ist ein ganz besonderes Experten-Team, das da im „Baumhaus“ Oldenburg beisammensitzt und die deutsche Sprache unter die Lupe nimmt. Bei Kaffee und Keksen fachsimpeln sie, ob Fachleute aus den verschiedensten Bereichen sich so ausgedrückt haben, dass andere Menschen sie verstehen. An diesem Nachmittag liegen im Besprechungsraum der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen zwei Texte der Nabu-Naturschutzstation Münsterland auf dem Tisch. In zwei Schutzgebieten an der Grenze zu den Niederlanden sollen Info-Schilder die Spaziergänger informieren, und zwar alle, auch die, die sich mit dem Lesen oder Verstehen von Texten schwer tun.