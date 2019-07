Oldenburg „Wir leben nicht in einem unsicheren Land“, betonte Boris Pistorius (59, SPD) entschieden. Der niedersächsische Minister für Inneres und Sport war am Montagabend zu Gast im NWZ-Medienhaus. Rund 50 Leserinnen und Leser durften, wenn gewollt, dem Minister im Rahmen des Talk-Formats „Rein in den Sessel – raus mit der Sprache“ Fragen stellen. Das Thema Sicherheit beim Innenminister natürlich prädestiniert.