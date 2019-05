Oldenburg Universität, Jade Hochschule, Offis, und weitere Forschungseinrichtungen haben ihren Sitz in der Stadt. Zahlreiche Firmen arbeiten zum Thema regenerative Energie. Die Meeresforschung hat einen Spitzenplatz, ein IT-Campus ist geplant, der Medizinsektor entwickelt sich rasant: In Oldenburg gibt es eine weitläufige Szene zukunftsorientierter Aktivitäten; was fehlt, ist ein Ort, an dem sich Akteure vernetzen.

