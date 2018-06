Oldenburg Wenn der alte Chefredakteur das Haus verlässt, braucht es nun mal einen neuen. So ist der Lauf der Dinge. „Am liebsten hätten wir einen Mörder auf diesem Posten“, heißt es da ganz aktuell in der Führung des Oldenburger TV-Senders „Gitternet“. Denn die Einarbeitung auf besagtem Posten im „Büro“ an der Cloppenburger Straße sei derart aufwendig und langwierig, dass ein Lebenslänglicher da doch ziemlich gut hineinpassen würde, vermutet man hier ...

Marc Geschonke https://www.nwzonline.de/autor/marc-geschonke Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2107 Lesen Sie mehr von mir