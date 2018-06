Oldenburg Die Vorwürfe sind heftig, das Urteil ist es auch: Die Jugendkammer am Oldenburger Landgericht hat im März dieses Jahres in einem in weiten Teilen nicht öffentlichen Verfahren einen 35 Jahre alten Familienvater aus Bad Zwischenahn zu fünf Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt, weil er seine inzwischen zwölf Jahre alte Stieftochter Irina M.* zwischen 2011 und Ende 2015 regelmäßig sexuell missbraucht und dabei auch vergewaltigt haben soll. „Schuldig ohne Wenn und Aber“, wertete kurz und bündig der Vorsitzende Richter am Ende das Ergebnis der Beweisaufnahme. Die Verteidigung sieht das völlig anders, sie hat jetzt beim Bundesgerichtshof Revision gegen das Urteil beantragt.

