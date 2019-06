Oldenburg In der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses waren Gäste der Oldenburger Gruppe von „Fridays for Future“ zu Gast. Im Gepäck hatten sie eine Liste an Forderungen, die in Oldenburg zum Klimaschutz beitragen sollen. „Wir sind“, so betonte einer der jungen Aktivisten, „keine Experten. Wir haben auch keine Lösungen für jedes Thema. Das erwarten wir auch nicht von ihnen. Wir erwarten aber, dass Sie auf die Experten hören.“ Die Forderungsliste haben die jungen Menschen auch bereits bei einem Treffen Oberbürgermeister Jürgen Krogmann überreicht. Die Liste, so hieß es im Umweltausschuss, könne nun die Grundlage für einen Workshop darstellen, in dessen Rahmen erarbeitet werden könnte, welche Maßnahmen umsetzbar seien. Wie dieser Workshop ausgestaltet wird und wer daran teilnehmen wird, ist laut Michael Schilling, Vorsitzender des Umweltausschusses derzeit noch offen. Auch ein Termin steht noch nicht fest.

