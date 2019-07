Oldenburg Es ist eine mysteriöse Welt, in die Eltern von Erstklässlern derzeit vorstoßen. Zwischen den Regalen in Schreibwarengeschäften und Discountern tummeln sich Menschen mit DIN A-4-Blättern, klein bedruckt und schauen sich suchend um. Transparente Hefthüllen, Bleistifte, Anspitzer und Wachsmalkreiden wandern in Körbchen und Wagen. Es ist die Zeit der Materiallisten. Eben jener Aufzählungen, die das erste Jahr des Sprösslings zum Erfolg werden lassen sollen. Darauf notieren die Grundschulen alle wichtigen Utensilien, die das Kind im ersten Schuljahr benötigt.

Mareike Weberink https://www.nwzonline.de/autor/mareike-weberink Redakteurin

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2102 Lesen Sie mehr von mir