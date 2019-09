Oldenburg Schon wieder! Robert Habeck suchte nach Worten. Zusammen mit Oberbürgermeister Jürgen Krogmann hatte der Kohlkönig in einer Kutsche gesessen, die den Kramermarkt-Umzug am Samstag anführte. Fleißig warfen die beiden Bonbons. Doch schon beim Pferdemarkt, weit vor dem Ende des Umzugs, waren keine mehr da. „Ich habe Ihnen doch gleich gesagt, Sie sollen nicht so viele werfen“, frotzelte Krogmann beim anschließenden Eisbein-Essen mit geladenen Gästen in den Festsälen der Weser-Ems-Halle. Die traurigen Kinder, die leer ausgegangen seien, hätten „ein wenig geschaut wie Greta Thunberg“.

