Huder Schaustellerin Hat Existenzängste: Wenn Improvisieren nicht mehr hilft

Hude Sie ist eine Kämpfernatur. Carmen Blume ist Schaustellerin durch und durch, sie kommt aus einer reinen Schaustellerfamilie, heiratete in eine Schaustellerfamilie ein. Mit Unwägbarkeiten, dem Unterwegssein und dem ewigen Auf- und Abbau kennt sie sich aus. „Das Improvisieren ist unser Geschäft, unser Talent. Wir können uns sofort auf neue Situationen einstellen. Darin sind wir Meister“, berichtet die 52-Jährige. Doch obwohl sie stolz auf diese Fähigkeit der Menschen ihres Berufszweiges ist, fühlt sie sich gerade alles andere als energiegeladen. Im Gegenteil: „Ich fühle mich, als ob ich mich geschlagen geben muss“, gibt die Schaustellerin zu.

„Kirmes ist das beste Antidepressivum“

Traurig und unzufrieden

Wegen der Corona-Krise sind alle Großveranstaltungen abgesagt. Es gibt kein Schützenfest , keine Kirmes, keinen geöffneten Biergarten, schlichtweg nichts, womit Schausteller Geld verdienen könnten. Familie Blume hat mehrere Standbeine: In Hude betreibt sie den EM-Biergarten, außerdem vermietet sie Equipment für Events aller Art, hinzu kommen Weihnachtsmärkte und die Vermietung eines 35 Meter hohen Turmes, dem „Tower“. Nichts davon bringt gerade Geld ein. „Da hilft uns das Improvisieren auch nicht mehr. Normalerweise lasse ich mich von nichts unterkriegen. Einer meiner Leitsprüche ist: ,Wo ein Wille ist, da ist ein Weg’. Aber der Weg ist uns genommen worden.“

Hier die Fakten: „Die letzten Einnahmen, die wir hatten, waren die aus den Weihnachtsmärkten im Dezember 2019“, macht Blume klar. In der Regel kalkulieren Schausteller dann spätestens zu Ostern wieder mit Einnahmen. Die fielen aber weg. „Ich war in meinem ganzen Leben noch nie an Ostern Zuhause.“ Blume muss schlucken.

Dabei ist es nicht so, dass sie sich in Hude nicht wohlfühlt. „Ich bin hier in einem tollen Ort gelandet, bin von lieben Menschen umgeben. Aber – und das ist eben in den Genen eines Schaustellers – ich verspüre dieses Bedürfnis, umherzufahren. Der Tapetenwechsel fehlt mir.“ Wer mit Leib und Seele Schausteller sei, der zelebriere diese Lebensart. „Wir machen das nicht nur, um Geld zu verdienen“, stellt sie klar. Doch leider spielt gerade jetzt das Geld eine große Rolle, nimmt bedrohlich viel Platz ein in den Gedanken der Schaustellerfamilie. „Ich habe drei Kinder. Für die möchte ich ein Vorbild sein, mich nicht hängen lassen und positiv bleiben. Aber derzeit fällt es mir verdammt schwer“, gibt die 52-Jährige zu.

Sie macht sich generell große Sorgen um die gesamte Branche. „Nur die Betriebe, die wirklich gut gehaushaltet und sich Rücklagen aufgebaut haben, werden dieses Desaster überleben“, findet sie deutliche Worte.

Kein Saus und Braus

Und zwar nicht, weil Schausteller in „Saus und Braus leben“. Im Gegenteil: „Die Vorsicht ist in den Charakter eines Schaustellers eingebaut“, sagt Blume. Aber nach Monaten des „totalen Verdienstausfalls“ sei das finanzielle Polster eben aufgebraucht. Zwar könne man Soforthilfe beantragen, „aber die wird vorne und hinten nicht reichen“, ist sich Blume sicher. Aber nicht nur das bereitet ihr Kopfzerbrechen. Sie fragt sich auch, wie es nach den Lockerungen der Corona-Regeln weitergehen soll. Masken tragen auf einem Volksfest? Abstand halten in einem Karussell? „Leichtigkeit, Freiheit, ausgelassenes Feiern, das Leuchten der Kinderaugen – all das, was eine Kirmes ausmacht und was wir Schausteller verkörpern. All das ist doch dann weg“, befürchtet Carmen Blume. Zudem weiß sie, dass viele Menschen in eine finanzielle Schieflage geraten sind. „Die Leute haben Angst. Dann geht man ja nicht als erstes auf einen Jahrmarkt.“

Weil sie trotz allem nicht aufgeben will, versucht sie, sich mit kleineren Summen über Wasser zu halten . Sie hat einen „Drive-In“-Imbiss ins Leben gerufen. Sie will es schaffen, hofft wenigstens auf das Weihnachtsgeschäft. Aber eins, das weiß Carmen Blume schon jetzt: „Meine 15-jährige Tochter soll studieren gehen, sich etwas anderes aufbauen. Sie soll nicht mehr darauf angewiesen sein, mit dem Schaustellerleben Geld verdienen zu müssen.“