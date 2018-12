Oldenburg Diese Nachricht sorgte für Aufsehen in der Gründer-Szene: Jeff Adams ist als Mitgesellschafter bei der Plattform Omnibot eingestiegen. Was war das Besondere daran? Der Amerikaner ist ehemaliger Leiter jenes Teams, das einst die Sprachtechnologie von Amazons berühmter Digital-Assistentin „Alexa“ entwickelte. Und Omnibot, eine vielfältig einsetzbare Sprach- und Konversations-Plattform mit künstlicher Intelligenz (KI), hat ihre Heimat fernab der bekannten US-Technologiehochburgen – und zwar in Oldenburg!