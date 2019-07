Oldenburg Ist Oldenburg ein El Dorado für Graffiti-Künstler? Man könnte es vermuten, wenn man an den richtigen Stellen durch die Stadt fährt. Es gibt den farbigen OLDENBURG-Schriftzug unter der Autobahnbrücke in Wechloy, das riesige Porträt von Treckerfahrer Keno Veith an der Burgstraße oder das Bild von Baskets-Star Rickey Paulding an der EWE-Energiezentrale neben der kleinen EWE Arena.