Oldenburg Ein Einzelhändler in der Schüttingstraße blickt aufs leere Schaufenster gegenüber. Er sagt: „Amazon macht die Stadt leer. Vor zwei Jahren bin ich bei einem Leerstand in der Nähe sofort gefragt worden, wer das vermietet. Inzwischen ist das anders. Auch in meinem Mittagslokal hier in der Nähe war vor zwei Jahren noch deutlich mehr los als heute.“

