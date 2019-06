Oldenburg Der Leerstand im City Center Oldenburg (CCO) weitet sich aus. Auch ein treuer Mieter wie Subways zieht jetzt einen Schlussstrich unter sein Engagement im CCO. Wie Betreiber Klaus Grafe, dem auch alle anderen Subways in Oldenburg gehören, am Donnerstag bestätigte, wird Subways ausziehen. Grafe: „Die Kündigung schicken wir spätestens in der nächsten Woche ab.“