Oldenburg Unter Volldampf steht die neue L’Osteria schon jetzt – die Bauarbeiten gehen gerade in die letzte Phase, am nächsten Mittwoch soll das große Lokal für Pizza und Pasta in der Kaiserlichen Post neben dem Weinkeller eröffnen. Gilbert Sinram, der vorher die L’Osteria in Osnabrück geführt hat, eröffnet als Franchisepartner des Nürnberger Unternehmens in Oldenburg sein erstes eigenes Restaurant – mit einem Team von 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Gastronom sagte am Donnerstag: „Ich versuche, dem Ganzen hier wieder Leben einzuhauchen. Das ist so ein schöner Ort. Und das wird auch keine Schickimicki-Bude, das ist hier für jeden da.“ Im Innenraum haben bis zu 250 Gäste Platz, auf der Terrasse etwa weitere 100 Gäste. Das Essen wird in der offenen Küche zubereitet.

Karsten Röhr https://www.nwzonline.de/autor/karsten-roehr Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2110 Lesen Sie mehr von mir