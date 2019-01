Oldenburg Was haben Sie an Heiligabend um Mitternacht gemacht? Einige Menschen waren noch in der Kirche, andere schon im Bett, manche haben noch die Reste der letzten Rotweinflasche geleert und einige waren auch in der Stadt feiern. Staus und Autoschlangen auf dem Heiligengeistwall dürfte es um diese Zeit aber wohl kaum gegeben haben. Dennoch hat die Messstation am Heiligengeistwall mal wieder besonders hohe Werte bei den Stickoxiden gemessen.