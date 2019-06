Oldenburg Die Anstrengungen zur Luftreinhaltung in Oldenburg zeigen erste Erfolge – so bewertet die Stadt Oldenburg die am Donnerstag vom Niedersächsischen Umweltministerium veröffentlichten Messergebnisse für 2018 . „Ich freue mich, dass die Werte für NO2 sinken und nunmehr auch nachgewiesen wurde, dass die Anwohnerinnen und Anwohner am Heiligengeistwall keine Sorge haben müssen“, sagte Oberbürgermeister Krogmann. Die Arbeiten am Luftreinhalteplan würden dennoch fortgesetzt. Es bestehe „kein Grund, Sektkorken knallen zu lassen“, sagte Krogmann. „Aber der Rückgang ist ein ermunterndes Zeichen.“

Christoph Kiefer https://www.nwzonline.de/autor/christoph-kiefer Redaktionsleitung

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2101 Lesen Sie mehr von mir