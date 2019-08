Oldenburg Eine seltsame Beobachtung berichtete Gesine P. (voller Name ist der Redaktion bekannt) per Mail. Sie habe mit der App ‚Flightradar24‘ eine Auffälligkeit im Verhalten eines Flugzeugs entdeckt. „Ich benutze die App, um so ein wenig an der Welt teilzuhaben“, erklärt die Leserin. In letzter Zeit habe sie über ihrem Haus zwar Flugzeuge gehört, in der App war aber keine Maschine aufgelistet.