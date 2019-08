Oldenburg Nach Ullmann an der Heiligengeiststraße und Rosenbohm am Pferdemarkt schließt mit Trendwende an der Alexanderstraße nun das dritte alteingesessene Möbelgeschäft in Oldenburg. Trendwende Naturwerkstoffe (Farben, Putze, Bodenbeläge) und die Raumausstattung bleiben aber bestehen, betonen Dieter Högemann (67), Carmen Hilt (48) und Peter Paul (55).

Thomas Husmann https://www.nwzonline.de/autor/thomas-husmann Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2104 Lesen Sie mehr von mir