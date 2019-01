Oldenburg Es ist der dritte Verhandlungstag im Vermisstenfall respektive Mord-Prozess um die Polin Danuta Lysien. Dass der Angeklagte Marek Glinski nicht nur für das spurlose Verschwinden der Krusenbuscherin im Juni 2017 verantwortlich sein soll, sondern auch mit ihrem Tod in Verbindung gebracht werden kann, wird mit fortschreitender Prozessdauer nicht unwahrscheinlicher. Die Vielzahl seiner Widersprüche, jene intensiven und länderübergreifenden Ermittlungen, aber auch belastende Zeugenaussagen verheißen Glinski bislang kein allzu glückliches Urteil zu Ende März. „Wir bekommen laufend neue Akten“, sagt Richter Sebastian Bührmann gleich zu Beginn der Verhandlung und hält zum Beweis eine stramm gefüllte Kladde in die Höhe. „Das sind sehr umfangreiche Ermittlungen – und bei Ihnen ist alles etwas schwieriger als in anderen Verfahren.“

