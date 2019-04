Oldenburg /München „Erhebliche Bauchschmerzen“ habe er gehabt, sagt Prof. Dr. Albrecht Stier, der Organisator. Weil er deutlichen Widerstand gespürt habe gegen die Idee, „so etwas hier zum Thema zu machen“. Jetzt steht er draußen vor Saal 14 C, Messe München, und ist gespannt, ob überhaupt jemand kommt zu seiner Veranstaltung „Der Totmacher“. Die Mordserie Niels Högel und ungeklärte Todesfälle in Krankenhäusern als Thema des 136. Deutschen Chirurgenkongresses? „Die meisten sprechen darüber lieber nicht“, ahnt Stier, Chefarzt in Erfurt. Er zuckt mit den Schultern. „Aber wir müssen das thematisieren, auch in unserer Community.“