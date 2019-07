Oldenburg Kevin Becker (23) war noch Schüler am Alten Gymnasium, als er sich in der Frittenschmiede von Udo Bigeschke und Bernd Brünig schon sein Taschengeld aufbesserte. Auch Anton Oppermann (22), der seinen Abschluss an der Fachoberschule Gestaltung gemacht hat, ist hier schon lange Stamm-Frittierer. Seit sieben Jahren ist das Team den Kunden vertraut – und beliebt. Jetzt gehen die beiden in die Vollen: Zum Januar 2020 übernehmen sie „ihren“ Laden: das „Frizz“ in der Schüttingstraße. Becker sagt: „Ich kannt das ,Frizz’ ja schon aus meiner Kindheit, mit meiner Mama habe ich mir hier immer Fritten mit Röstzwiebeln geholt. Wir sind hiermit groß geworden. Jetzt sind wir so fit, dass wir das auch komplett machen können.“ Als Chef-Duo können beide parallel auch noch ihr Wirtschaftsstudium betreiben.

