Oldenburg Vor einem Tag und einem Monat passiert es. Es ist 3.12 Uhr, eine 47-jährige Fahrerin der Nachtbuslinie N39 steuert die Haltestelle An den Voßbergen in Kreyenbrück an. Weil ein junger Mann keinen gültigen Fahrschein vorweisen kann, beginnt eine Diskussion. Beleidigungen folgen.