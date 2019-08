Oldenburg Es war ein feierlicher Moment, als die Oldenburgische Landesbank (OLB) am 6. Oktober 1976 ihre neuen Geschäftsräume an der Marktstraße in Rodenkirchen (Wesermarsch) bezog. Der OLB-Vorstandsvorsitzende war zur Eröffnung aus Oldenburg angereist, der Bürgermeister überreichte Blumen. Am kommenden Donnerstag dürfte es keine Blumen vom Bürgermeister geben, denn dann endet das Kapitel Marktstraße für die OLB. Nach fast 43 Jahren schließt die Bank am 8. August ihre Rodenkircher Filiale. Nur wenige Tage länger werden die OLB-Kunden in Riepe (Kreis Aurich) ihre Filiale noch besuchen können. Der Standort in der Gemeinde Ihlow wird zum 19. August geschlossen.