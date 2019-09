Oldenburg Der NWZ-Bericht über fehlende Fahrradbügel in der Innenstadt hat viele Reaktionen ausgelöst bis hinein in die Lokalpolitik. In der Diskussion wurde auch immer wieder ein weiteres Ärgernis genannt: Das Fahrrad-Chaos am Hauptbahnhof. Hier soll laut Stadt eine Baumaßnahmen in den kommenden Jahren zumindest etwas zur Entspannung beitragen.

Patrick Buck https://www.nwzonline.de/autor/patrick-buck Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2114 Lesen Sie mehr von mir