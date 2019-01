Oldenburg Nein, richtig angekommen ist er in seiner neuen beruflichen Heimat sicher noch nicht. Vor gerade mal eineinhalb Wochen hat Marco Koutsogiannakis seinen einzigen Umzugskarton von Hameln nach Oldenburg transportiert, darin: Erlasse, Beförderungsdokumente, Abrechnungen und fünf Bilderrahmen – gefüllt mit Erinnerungen an frühere Stationen. Damit lässt sich nun schwerlich ein ganzes Büro hier im Obergeschoss der Justizvollzugsanstalt an der Cloppenburger Straße füllen. Entsprechend verwaist sieht’s noch im einst voll befüllten Regalkonstrukt aus.

