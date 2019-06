Oldenburg Die Schlachte in Bremen hat es schon, Oldenburg und Essen bekommen es bald: ein „Ma“. Das Restaurant von Leonard Burdekat und der Celona-Gastro-Gruppe hat jetzt schon mal einen ersten Eindruck gegeben in ihrem künftigen Quartier – im ehemaligen „Kranich“ am Markt. Auf der Baustelle wurde über Nacht ein Großteil der Möbel aus Bremen nach Oldenburg geschafft, um schon mal zu einer Art öffentlicher Baustellenparty einzuladen – die nebenbei über 500 Euro aus dem Spenden-Zementmischer für die „Oldenburger Tafel“ erbrachte.

Karsten Röhr https://www.nwzonline.de/autor/karsten-roehr Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2110 Lesen Sie mehr von mir