Oldenburg Neuerdings kann man in den Herbartgang nicht nur ins „Schmitz“ gehen, um sich mit Freunden gut zu unterhalten, sondern ein paar Meter weiter auch, um sich mit Bildern zu amüsieren, genauer: mit Assemblagen – über Golf, Tennis, Segeln, Essen, Autos und Alltagsthemen. Richard-E. Wagner hat hier einen Laden (art contact) aufgemacht mit Werkstatt für Einrahmungen und gerahmte Miniaturwelten: eine Art dreidimensionale Collagen, oft von augenzwinkernder Munterkeit, dazu ein Atelier im Obergeschoss – „nennen wir’s mal Atelier“, sagt der 76-Jährige, „also es ist ein großes Durcheinander, wie es sich so gehört“. Wenn man das akkurate Nebeneinander von Zollstöcken, Kleben, Sägen, Schraubendrehern und Stiften im Erdgeschoss sieht, fragt man sich allerdings, was er unter Durcheinander so genau versteht.

