Oldenburg Es ist schon wieder passiert: Vor der Küste Libyens ist in der vergangenen Woche ein Flüchtlingsboot gesunken, bis zu 200 Migranten könnten dabei ums Leben gekommen sein. Einem Schiff der Hilfsorganisation Sea-Eye mit 40 aus Seenot geretteten Menschen an Bord hat die italienische Regierung am Mittwoch untersagt, in oder durch ihre Hoheitsgewässer zu fahren. Meldungen wie diese werden höchstens noch wahrgenommen – während die EU-Mitgliedsstaaten noch immer uneins sind, was grundsätzlich mit geretteten Migranten im Mittelmeer passieren soll. Das jüngste Bootsunglück vor Libyen ist ein Warnsignal. Es muss der Europäischen Union vor Augen führen, dass ihre Migrationspolitik gescheitert ist. Statt auf Abschreckung und Abschottung zu setzen, braucht es dringend eine staatliche Seenotrettungsmission der EU und einen gerechten Verteilmechanismus. Denn seine humanitären Verpflichtungen hat das reichste Staatenbündnis der Erde in den vergangenen Jahren im Mittelmeer vernachlässigt.