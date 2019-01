Oldenburg Die neue Pflegekammer in Niedersachsen ist erst wenige Monate alt, steckt aber bereits mitten in ihrer ersten Krise. Ein Grund ist die umstrittene Beitragsordnung, die allerdings schon eilig überarbeitet wurde. Doch damit ist die Kritik nicht verstummt: In einer Online-Petition sprechen sich mittlerweile mehr als 44 000 Unterstützer für die Abschaffung der Pflegekammer aus. Die NWZ diskutiert das kontroverse Thema im Rahmen einer Podiumsdiskussion. Die Karten für die Veranstaltung waren schnell vergriffen.