Oldenburg Mel Jersey hantiert im Wohnzimmer mit einigen alten Schallplatten. „Das hier ist sie“, sagt er stolz – und hält eine Single in die Kamera: „Ich habe mich heute Nacht an Dich verloren.“ Aus einer Studio-Aufnahme von 1986 wurde die erste gemeinsame Platte des beliebten Oldenburger Gesang-Duos Judith & Mel. Das Stück wurde damals sogar in der „Aktuellen Schaubude“ gezeigt – als erster TV-Auftritt. Produziert wurde diese erste Schallplatte in einer technisch ganz anderen Ära als heute.