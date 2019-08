Oldenburg „Eigentlich fing alles an, als ich mein Profil bei ,Couchsurfing’ löschen wollte“, sagt Sebastian von Zeberg. Seit 2012 ist er auf der Internetseite, bei der Menschen anderen Leuten ihre Couch kostenlos zum Schlafen zur Verfügung stellen, angemeldet. „Ich hatte das bis dahin aber kaum genutzt“, sagt der 28-Jährige. Er meldete sich auf der Internetseite an, um sich abzumelden. „Aber da habe ich gesehen, dass ich 20 Anfragen von Leuten hatte, die alle bei mir schlafen wollten“, sagt von Zeberg. Das war der Moment, in dem er es sich anders überlegte. Das Profil blieb. Sebastian von Zebergs Couch wurde zur Herberge für mittlerweile knapp 60 Reisende.

