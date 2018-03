Oldenburg In Varel kochten vor gut 60 Jahren die Gefühle über – und Anlass war eine lindgründe Caprihose. Martina Wins ging am 2. September 1957 in ihrer Hose zur Mädchenschule und wollte dort am Gottesdienst teilnehmen. Doch sie wurde nach Hause geschickt und sollte sich vernünftig kleiden. Diese Situation löste ein riesiges Medienecho aus – und auch 60 Jahre später erinnern sich die Menschen an ähnliche Erlebnisse. So auch die Oldenburgerin Hanna Seipelt.

